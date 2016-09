Fast zwei Jahre nachdem es der Europäische Weltraumorganisation ESA gelang, eine Sonde auf dem Kometen Tschurjumow-Gerassimenko zu landen, hat nun auch die NASA eine Raumsonde auf den Weg geschickt, um einen Asteroiden aus allernächster Nähe zu untersuchen. Am Donnerstag brachte eine Atlas-5-Rakete die Osiris-Rex genannte Sonde von Cape Caneveral aus ins All. Ziel ist der Asteroid Bennu. Das besondere an der Mission ist, dass im Anschluss Material des Asteroiden zurück zur Erde gebracht werden soll. Dante Lauretta vom Osiris-Rex-Team der NASA freute sich über den Start. DANTE LAURETTA, ORISIS-REX PRINCIPAL INVESTIGATOR "Der nächste Moment der Wahreheit werden sicher die ersten Bilder vom Zielasteroiden sein. Jeder von uns hat eine Vorstellung davon, wie Bennu aussehen könnte. Zu sehen, wie er wirklich aussieht, wird sicher phänomenal." JIM GREEN, NASA's PLANETARY DIVISION DIRECTOR "Wenn die Proben zurück zur Erde gebracht worden sind, stehen uns Jahrzehnte der Auswertung bevor. Auch das wird ein spannender Teil sein: Diese einzigartigen Materialien zur Verfügung zu haben und ihnen Fragen stellen zu können. Das ist ein Meilenstein." 2018 soll die Sonde Bennu erreichen. Dann könnten weitere zwei Jahre vergehen, bis Osiris-Rex sich soweit annähert, dass Proben entnommen werden können.