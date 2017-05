In Bali boomt der illegale Handel mit Schildkröteneiern. Täglich werden Hunderte auf dem Schwarzmarkt verkauft. Umweltschützer engagieren sich nun, um die Babys zu retten. Doch dabei nehmen sie in Kauf, dass ihr Einsatz gegen den Schwarzmarkt für Schildkröten-Produkte mit am Leben hält.