Forscher bergen rund 30 Plastiktüten aus Magen von Schnabelwal

Dies sind die traurigen Bilder eines verendeten Cuvier-Schnabelwals, der kürzlich auf der norwegischen Insel Sotra in der Nähe von Bergen angespült wurde. Zuvor hatte es mehrere Versuche gegeben, diesen etwa sechs Meter langen Wal wieder zurück ins offene Meer zu leiten. Aber alle Bemühungen waren vergeblich. Nun haben die Wissenschaftler herausfinden wollen, woran der Wal gestorben ist. Und haben eine Autopsie durchgeführt und dabei eine grausame Entdeckung machen müssen. Der Zoologe des Naturgeschichtemuseums der Universität Bergen Terje Lislevand am Donnerstag in Bergen. "Hier haben wir den Inhalt ausgelegt. Vom Volumen her, wenn man es zusammendrückt, dann passt alles in diese Box hier. Aber insgesamt sind es rund 30 verschiedene Plastiktüten sowie einige Plastikteile, die der Wal verspeist hat." Der Cuvier-Schnabelwal gehört zu der am weitesten verbreiteten Art der Schnabelwale. Sie können bis zu drei Kilometer tief tauchen und das über eine Dauer von rund zwei Stunden. Natürlich nur in gesundem Zustand. Bei diesem Wal war das größte Plastikteil in seinem Bauch mehr als zwei Meter lang. Normalerweise ernähren sich die Tiere vorwiegend von Tintenfischen. "Ich denke, der Wal hatte Schmerzen. Ich glaube nicht, dass es angenehm war, dies im Magen zu haben. Ich denke, hier sehen wir die Erklärung dafür, warum das Tier sich so seltsam verhalten hat und am vergangenen Wochenende auf Sotra gestrandet ist." Das Müllproblem ist eine weltweite Herausforderung. Nach Aussage von Experten tötet der Plastikmüll in den Meeren nicht nur Meeressäuger wie den Schnabelwal, sondern es sind auch andere Tiere wie zum Beispiel Seevögel betroffen.