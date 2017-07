Golden Retriever "Storm" rettet Rehkitz vor dem Ertrinken

Golden Retriever "Storm" wird als Held gefeiert. Der Grund: Er rettet ein Rehkitz vor dem Ertrinken. Storms Besitzer Mark Freeley feuert den Vierbeiner an. Storm schwimmt zum Strand. Er trägt das verletzte Jungtier in seiner Schnauze. Er stupst das Kitz an und leckt ihm das Fell. Die Rettung ereignet sich am 16.07.17 im US-Hafenort Port Jefferson, in der Nähe von New York. Storms Besitzer übergibt das verletzte Rehkitz in die Obhut der "STAR Foundation". Die Tierschutzorganisation versorgt das Jungtier mit Nahrung und Medikamenten. Storms plötzliche Beliebtheit beschert ihm Auftritte im Frühstücksfernsehen und eine eigene Facebook-Seite. Golden Retriever wurden ursprünglich für die Jagd gezüchtet – um geschossene Vögel aus dem Wasser zu apportieren. Offensichtlich lässt sich diese Fähigkeit auch zur Rettung von Leben einsetzen.