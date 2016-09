Feuriges Schauspiel in Hawaii. Auf dem Vulkan Kilauea brodelt ein Lava-See. Diese Aufnahmen der Behörde US Geological Survey zeigen die Südseite des Hamelma'ua'u Kraters. Immer wieder bricht die aschgraue Oberfläche des Sees aus und Fontänen aus geschmolzenem Gestein schlagen in die Höhe. Laut den US-Geologen war der See zuletzt im Mai 2015 zu sehen. Der Kilauea liegt auf der hawaiianischen Hauptinsel "Big Island" im Südosten des Archipels und gehört zu den aktivsten Vulkanen der Welt.