In der vergangenen Woche postete Woods auf Facebook: "Spazierengehen mit Walnut: Leider muss ich Walnut am Samstag einschläfern lassen und daher werden wir um 9.30 Uhr einen letzten Spaziergang an seinem Lieblingsplatz, dem Porth Beach, machen. Es wäre wunderbar, wenn ihn Hunde und Halter und alle Freunde ein letztes Mal treffen würden. Er hatte ein wunderbares Leben und hat das Alter von 18 Jahren erreicht, nun ist er bereit für seinen letzten Schlaf. Hoffe, euch am Samstag zu sehen." Gedacht war der Post nur für die Freunde in Newquay, Wales. Aber er wurde Tausende Male geteilt, und der Hashtag #walkwithwalnut verbreitete sich über Twitter.

Als Woods seinen geliebten Hund am Samstagmorgen an den Strand brachte, traute er seinen Augen nicht. Hunderte von Hunden und Menschen wollten Walnut auf seinem letzten Weg begleiten. Aus eigener Kraft konnte Walnut nicht mehr laufen, also trug Woods, ein grauhaariger, muskulöser Mann, den Whippet in eine wärmende Decke gehüllt über den Strand. Schon seit Monaten konnte Walnut nichts mehr allein machen, aber so konnte er noch einmal an anderen Hunden schnüffeln und Abschied nehmen.

Gegenüber "itv News" sagte Woods: "Ich glaube, alle Haustiere sind etwas ganz Besonderes für ihre Menschen. Ich habe drei andere Whippets. Aber mit ihm ist es schon anders. Wenn er mir in die Augen sieht, denke ich, dass er mich voll und ganz versteht. Er hat mich durch schwere Zeiten begleitet. Mir durch Krankheiten geholfen. Achtzehn Jahre sind eine lange Zeit, um eine Bindung aufzubauen, eine Freundschaft." Krankheiten, zwei Ehen, drei Verlobungen und einen Umzug von London nach Cornwall habe er mit Walnut zusammen erlebt.

"Das macht einen großen Unterschied für uns, dass all die Menschen und Tiere da sind. Dass wir diesen Gang nicht allein gehen müssen." Nach dem letzten Ausflug postete Mark Woods: "Walnut ist um 11.56 Uhr eingeschlafen. Er lag in meinem Arm und ist schnell von uns gegangen. Ich schreibe das jetzt, weil ich es all denen schulde, die uns unterstützt haben."