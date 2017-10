Asiatische Marienkäfer breiten sich in Deutschland aus. Sie machen es sich gerne in unseren Wohnungen gemütlich. Der Unterschied zu den herkömmlichen Marienkäfern ist die Farbe. Meist genau andersherum: Rote Punkte auf schwarzem Grund. Mit Beginn der kälteren Jahreszeit, suchen sich die Tiere ihre Winterquartiere. Aber keine Sorge: Die kleinen Tierchen sind ungefährlich. Doch in der Wohnung wollen wir sie trotzdem nicht haben.