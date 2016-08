Hunde reagieren auf menschliche Befehle, klar.

Doch eine neue Studie zeigt: Die Vierbeiner verstehen uns viel besser, als gedacht.

Um Sprache zu verstehen, analysiert das menschliche Gehirn den Inhalt ebenso wie die Betonung. Bei Hunden funktioniert dies offenbar genauso. In MRT-Tests konnten ungarische Forscher nachweisen, dass Hunde in der rechten Gehirnhälfte die Betonung des Gesprochenen verarbeiten. Und in der linken Hälfte den Inhalt.

Genau wie das menschliche Gehirn.

Hunde können also die Bedeutung unserer Befehle aus Inhalt und Betonung zusammensetzen. Und reagieren nicht nur auf eines von beidem. Auch Ergebnisse früherer Studien haben das schon angedeutet.

Die größte Herausforderung für die Forscher: Die 23 Hunde mussten sieben Minuten still im engen MRT liegen. Das dürfte auch den meisten Menschen ziemlich schwer fallen.