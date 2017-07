Dieser Mann pflanzt einen Wald - und rettet damit ein ganzes Dorf

Dies ist keine Aufgabe für eine einzelne Person. Aber wenn niemand sonst es machen will … naja, dann mache ich es selbst. Mein Name ist Pranabesh Maity. Ich komme von einer kleinen indischen Insel nahe Bangladesh und mein Lebensziel ist es, das Ökosystem der Mangrovenbäume wieder aufzubauen. Deshalb habe ich in den vergangenen zwei Jahren 125.000 Mangroven gepflanzt. Aber ich bin noch nicht fertig.

Jeden Sommer pflanze ich mehr und mehr davon ein. Mangroven sind wirklich wichtig für unsere Gemeinschaft. Das gesamte Ökosystem der Insel ist von diesen Bäumen abhängig. Sie schützen unser Land vor den Fluten. Ohne sie wären wir längst in den Fluten untergegangen. Sie sind wie ein schützender Schild und wir nutzen sie für Häuser, Nahrung und unser Überleben. In der Vergangenheit gab es hier einen wunderschönen Mangrovenwald, der Lebensraum für so viele seltene Tierarten war.



Im Jahr 2009 hat ein Orkan alles zerstört. Er hat die Zuversicht der Leute ruiniert. Der Damm wurde beschädigt, also brachen die Wellen bis in das Land durch. Durch all die Ruinen, realisierte ich, dass ich etwas tun muss, um meine Insel zu schützen. Im ersten Jahr war ich alleine. Dann fingen die Dorfbewohner an mir zu helfen. Das ist schön, weil auch die Kinder der Gemeinden mitmachen können. Sie sammeln das Saatgut während der Monsunzeit. Die Verzweiflung, die ich fühlte, als ich nach dem Wirbelsturm mein Haus sah, ist vorbei. Aber der Wald wächst noch und ich weiß mit Sicherheit, dass wir ihn für die künftigen Generationen wieder aufbauen können.