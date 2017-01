Schlangenbeschwörung - wie eine uralte Tradition der Zivilisation weicht

Schlangenbeschwörer haben in einigen Teilen der Erde eine lange Tradition. In Indien kommen viele von ihnen aus diesem Dorf im Norden des Landes, aus Jogi Dera in Bundesstaat Uttar Pradesh. Noch leben in der Gegend rund 1000 sogenannte Saperas und ihre Familien. Das Handwerk wird von Generation zu Generation weitergegeben. In den vergangenen Jahren wurde es für sie zunehmend schwerer, mit der vermeintlichen Dressur der Tiere für ein Auskommen zu sorgen. Schlangenbeschwörer werden seltener gebucht. Darüber hinaus kommen sie immer öfter auch mit dem Gesetz in Konflikt, weil ihre Tiere meist unter Artenschutz stehen. O-TON SNAKE CHARMER AND RESIDENT OF JOGI DERA, MANGAL NATH "Wildhüter haben begonnen, uns nachzustellen. Sie haben den Auftrag, uns zu fangen und hinter Gitter zu stecken. Sie lassen unsere Schlangen frei. Aber was sollen wir dann tun? Wir haben weder Land noch andere Einkünfte." O-TON 65-YEAR-OLD SNAKE CHARMER, BUTI NATH "Unsere Familie macht das seit über sieben Generationen. Wir werden auch gerufen, wenn gefährliche Tiere in ein Haus eindringen." Die Schlangen für die Vorführungen werden zumeist wild gefangen, ihre Giftzähne werden entfernt. In einer zivilisierten Gesellschaft gebe es für derartige Unterhaltungsshows keinen Platz, glaubt Tierschutzaktivistin Gauri Maulekhi. O-TON ANIMAL RIGHTS ACTIVIST, GAURI MAULEKHI "Kein Gesetz in Indien erlaubt es, der Artenschutz verbietet es, und auch die Verfassung erlaubt es nicht. Außerdem ist es sehr gefährlich. Schlangenbeschwörer sind nicht immun gegen Gift. Es passieren Unfälle." Mittlerweile gibt es erste Pläne, die Fähigkeiten der Saperas anderweitig einzusetzen, etwa für die Produktion von Gegengift oder als Tierpfleger.