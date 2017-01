Bitte lächeln! Oder auch nicht… Das ist ein Chaunacops Coloratus, eine Seekröte. Mit seiner stacheligen pinken Haut ist das Tier ein wahrer Individualist. „Es gibt nur eine Spezies im Pacific mit diesem Aussehen.“ Amerikanische Forscher entdecken das Tier nahe Wake Island, einem Atoll zwischen Hawaii und den Nördlichen Marianen. Seekröten sind Armflosser. Wie kleine Füße sitzen die Flossen am Bauch des Fisches. „Oh, da hat gerade jemand abgenommen. Ich wünschte bei mir ginge das so schnell. Ich glaube er schwimmt weg! … Das wars schon?! Seekröten leben in einer Tiefe ab 1000 Metern. Ihr Körper muss enormem Wasserdruck standhalten. „Sie bewegen sich nicht viel, sie sitzen lieber und lauern auf Beute.“ Für die Wissenschaftler macht das Tier eine Ausnahme. Doch am Felsen fühlt sich der Fisch dann doch am wohlsten. „Füße raus für die Landung“