Happy End für die letzten Tiere des Mossuler Zoos. Lula die Bärin und Simba die Löwin beziehen ihr neues Zuhause in Jordanien. Vorausgegangen war eine kleine Odyssee aus dem zerbombten Zoo der irakischen Großstadt Mossul, in der heftige Kämpfe zwischen der irakischen Armee und der Extremistenmiliz Islamischer Staat wüten. Eine internationale Tierschutzorganisation hatte sich für die Rettung der beiden Tiere eingesetzt, die monatelang ausgehungert und traumatisiert in ihren Käfigen hausten. Im jordanischen Amman sollen die beiden in ihrem neuen Zuhause erholen und wieder zu Kräften kommen.