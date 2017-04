Monster aus dem Meer - Forscher finden ersten lebendigen Riesenholzbohrwurm

Es sieht auf den ersten Blick aus wie der Stoßzahn eines Elefanten.

Tatsächlich zeigen diese Bilder ein uraltes und höchst seltenes Tier: Den Riesenholzbohrwurm, auch Kuphus polythalamia genannt.

US-Wissenschaftler der University of Utah und der Northeastern University haben den Wurm in einer Lagune in den Philippinen gefunden.

Das Besondere: Er lebt noch. Nie zuvor gelang es Forschern ein lebendes Exemplar an die Oberfläche zu bringen.

Trotz seines Namens ist der Holzbohrwurm kein echter Wurm, sondern eine Muschel. Er besitzt eine röhrenartige Schale, ist ein Meter lang und völlig schwarz. Damit ist er einzigartig unter den Weichtieren.

Im Gegensatz zu typischen Bohrwürmen hat dieses Tier keine holzverdauenden sondern schwefelverdauende Bakterien im Magen.

Das heißt: Diese Muschel verwendet Schwefelwasserstoff als Energiequelle. Damit verwandelt sie unter anderem Kohlendioxid in Nährstoffe um und übernimmt dabei eine wichtige Rolle im Ökosystem.