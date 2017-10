Physik-Nobelpreis geht an Gravitationswellen-Wissenschaftler

Am Dienstag teilte die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm mit, wer sich in diesem Jahr über den Physik-Nobelpreis freuen darf. Goran K. Hansson, Generalsekretär der Akademie: "The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2017 Nobel prize in physics, with one half to Rainer Weiss, and the other half jointly to Barry C. Barish and Kip S. Thorne, all of them members of the LIGO-Virgo collaboration." Ausgewählt wurden somit also drei US-amerikanische Forscher für den Nachweis, der im All entstehenden Gravitationswellen mit Hilfe der Laser-Interferometer-Gravitationswellen-Observatorien. In der Abkürzung wird auch von den "Ligo"-Detekoren gesprochen. Bereits Albert Einstein erwähnte vor rund einhundert Jahren Gravitationswellen in seiner Forschung. Aber erst 2015 gelang der Nachweis in den USA. Gravitationswellen entstehen zum Beispiel, wenn im All Schwarze Löcher fusionieren. Die Wellen wandern dann wie ein Echo durch das All. Der Physik-Nobelpreis ist der renommierteste Preis der Wissenschaft und mit 9 Millionen Kronen verbunden, das entspricht rund 940.000 Euro. Wovon die Hälfte an den deutschstämmigen 85-jährigen Forscher Rainer Weiss gehen, der 1938 auf der Flucht vor dem Nationalsozialismus in die USA emigriert war.