Die Besatzung des kanadischen Forschungsschiffs "Martin Bergmann" hat nach eigenen Angaben eine sensationelle Entdeckung gemacht. Auf ihrem Weg durch die legendäre Nordwestpassage fanden die Wissenschaftler im Eismeer das lange verschollene Wrack eines Schiffes des berühmten britischen Polarforschers Sir John Franklin. Das Wrack der "Terror" liege in einer Meerestiefe von 24 Metern, hieß es. Auf den Unterwasseraufnahmen der Artic Research Foundation sind angeblich unter anderem eine Schiffsglocke, das Steuerrad und Teile des Rumpfs zu sehen. Der Polarforscher Franklin war im Mai 1845 mit seinen Schiffen "Terror" und "Erebus" in England in See gestochen, um im Auftrag von Königin Victoria den strategisch wichtigen Seeweg von Europa nach Asien zu finden. Die Schiffe waren jedoch im Packeis stecken geblieben und später gesunken. Der Kapitän und seine gesamte Besatzung kamen dabei ums Leben. Die Erebus war vor zwei Jahren entdeckt worden, die Terror galt bislang aber weiter als verschollen.