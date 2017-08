Erste Sonnenfinsternis seit 99 Jahren: Aufregung in den USA steigt

In weite Teilen der USA grassiert das Sonnenfinsternis-Fieber. Zum ersten Mal seit 99 Jahren wird es in den Vereinigten Staaten am Montag eine von Küste zu Küste sichtbare Finsternis geben. Der Verkauf von getönten Beobachtungsbrillen und Andenken boomt, wie hier in Oregon. Der US-Bundesstaat an der Westküste gehört zu den Regionen, über die der Kernschatten des Mondes ziehen wird - eine totale Sonnenfinsternis also. Viele Bürger aus anderen Landesteilen reisen für das Naturschauspiel extra an. "Ich habe noch nie eine Sonnen- oder Mondfinsternis gesehen. Ich glaube, dass es hier an der Küste ein magischer Moment werden wird. Etwas Besonderes." Immerhin einen Vergleich hat dieser Tourist aus Stuttgart. "Wir wollten sowieso nach Vancouver und in diese Gegend. Und das Wetter scheint hier deutlich besser zu sein, als bei der Finsternis bei uns vor 18 Jahren." Bei einer Sonnenfinsternis wird die Sonne von der Erde aus gesehen teilweise oder vollständig vom Mond bedeckt. Für die Menschen auf der Erde erscheint die Sonne deckungsgleich mit dem Mond. Steven Clarke von der NASA. "Das besondere hierbei ist, dass die totale Sonnenfinsternis einmal quer über die gesamten, kontinentalen USA zieht, von Oregon bis South Carolina. Von den anderen Bundesstaaten auf dem Kontinent aus wird man eine partielle Sonnenfinsternis sehen können." Die totale Sonnenfinsternis wird in den USA etwa ab 17 Uhr Ortszeit zu sehen sein.