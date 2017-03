Es ist ein leidiges Thema: Das mysteriöse Verschwinden der Socken in der Waschmaschine.

Man packt zwei zusammengehörige Socken in die Maschine, heraus kommt aber nur noch eine. Jeder kennt es, aber wo bleiben die restlichen Socken?

Schuld am Verschwinden hat die Gummidichtung an der Tür.

Beim Waschen können sich Socken an dieser Gummilippe verfangen und werden in die Abdichtung gedrückt. Von dort tauchen sie nie wieder auf.

Schlimmer noch: Werden diese Socken an der Waschtrommel vorbeigedrückt, wandern sie ins Maschineninnere und können sich an einem Heizstab verfangen. Zum Schutz von Maschine und Socken also lieber weniger Wäsche gleichzeitig waschen. Oder auf Nummer sicher gehen: Und die Socken in einem dünnen Beutel waschen!