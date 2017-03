Würzburger Gericht entscheidet über Löschpraxis bei Facebook

Würzburg - Im Rechtsstreit zwischen einem syrischen Flüchtling und Facebook vor dem Landgericht Würzburg wird heute ein Urteil erwartet. In dem Fall geht es um die Frage, ob das Netzwerk alle Beiträge suchen und löschen muss, die den Flüchtling als Terroristen verunglimpfen. Der Vorsitzende Richter will am frühen Nachmittag sein Urteil verkünden. Allerdings könnten sich Facebook und der Kläger Anas M. noch bis kurz vor der Urteilsverkündung gütlich einigen, etwa durch eine einmalige Zahlung von Schmerzensgeld. Zuletzt galt das aber als sehr unwahrscheinlich.