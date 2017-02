Zahl der Carsharing-Nutzer schnellt in die Höhe

Berlin - Immer mehr Deutsche setzen auf Carsharing. Zum Jahreswechsel waren mehr als 1,7 Millionen Bundesbürger bei den Anbietern registriert. Mit einem Plus von 36 Prozent gegenüber dem Vorjahr hat sich das Wachstum deutlich beschleunigt, Die Zahlen legte der Bundesverband Carsharing heute in Berlin vor. In innenstadtnahen Wohngebieten ersetze ein Carsharing-Fahrzeug heute bis zu 20 private Pkw, sagte Geschäftsführer Willi Loose. Carsharing befreie Städte also von überflüssigen Autos.