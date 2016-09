Zinssorgen belasten Dax deutlich

Frankfurt/Main - Die Sorge vor bald steigenden Zinsen in den USA hat den Anlegern am deutschen Aktienmarkt den Wochenstart verdorben. Dank der Stabilisierung an der Wall Street habe der Dax seine Verluste aber am Nachmittag immerhin eindämmen können, sagten Händler. Der deutsche Leitindex schloss 1,34 Prozent tiefer auf 10 431,77 Punkten. Der Eurokurs notierte zuletzt unverändert bei 1,1231 US-Dollar.