Zwei Taxis stoßen zusammen - Fahrgast stirbt

Hamburg - Beim Zusammenstoß zweier Taxis ist ein Fahrgast in Hamburg ums Leben gekommen. Bei dem Unfall wurden am Morgen drei weitere Männer schwer verletzt. Ein Taxifahrer ohne Gäste war demnach in falscher Richtung unterwegs und kollidierte mit einem anderen Taxi, in dem sich drei Menschen befanden. Ein Fahrgast starb noch am Unfallort. Der Fahrer und ein weiterer Gast wurden schwer verletzt. Auch der mutmaßliche Unfallverursacher wurde schwer verletzt.