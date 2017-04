Unterensingen - Die Leichen zweier Kinder sind am Morgen in einer Wohnung in Baden-Württemberg entdeckt worden. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln, wie ein Polizeisprecher in Reutlingen der Deutschen Presse-Agentur sagte. Einzelheiten zu dem schrecklichen Fund in Unterensingen nannte er zunächst nicht.