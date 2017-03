Zypries wirbt bei neuem US-Handelsminister für offene Märkte

Berlin - Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries wirbt beim neuen US-Handelsminister Wilbur Ross für eine enge Zusammenarbeit. «Wir haben ein gemeinsames Interesse daran, Handelshemmnisse im transatlantischen Handel abzubauen und uns in geeigneter Form auf Standards und Normen in der Weltwirtschaft zu einigen», schrieb Zypries jetzt in einem Brief an Ross. Der dpa sagte die SPD-Politikerin, sie habe Ross ein baldiges Treffen angeboten. Der Milliardär will vor allem das nordamerikanische Freihandelsabkommen Nafta mit Kanada und Mexiko überarbeiten.