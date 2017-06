Absichtliche Provokation? AfD wirbt mit "falschem" Familienbild für ihr Familienbild

Das Öffentlichkeitrezept der AfD wirkt. Man nehme: irgendeinen Anlass, gieße ihn in mehr oder weniger gepfefferte Sätze, füge irgendeine "Unachtsamkeit" hinzu und werfe sie den Leuten zum Fraß vor. Nutzern auf Twitter schmecken die oft hingepfuschten Provokationen der Rechtspopulisten besonders gut. Neues Beispiel: ein Tweet der Berliner AfD, eine simple Äußerung, ein "falsches" Bild - schon ist die AfD wieder in aller Munde.

Wie traditionell ist das AfD-Familienbild?

In diesem Fall hatte die Partei angesichts der anstehenden Bundestagsabstimmung über die " Ehe für alle" ihr traditionelles Familienbild mit einem traditionellen Familienbild und dem Satz "Das ist eine Familie" betont. Soweit so unspektakulär. Doch dann fiel jemandem auf, dass das Foto ohne Copyright benutzt wurde. Auf der Suche nach dem Ursprung stellte sich heraus: Es war ein Symbolfoto, das für so genannte polyamore Beziehung benutzt wird. Also für Partnerschaften die aus mehr als zwei Menschen bestehen. Wer genau hinsieht, versteht auch warum: Zwischen den beiden Kindern befinden sich zwei Frauen und ein Mann, die sich alle ungefähr im gleichen Alter befinden könnten. Nicht müssen, aber könnten. Dass diese Konstellation ungefähr dem Gegenteil des von der AfD propagierten Familienbildes entspricht, sorgte für großes Gelächter.





Aber es geht noch weiter: Angefixt von der Recherche wühlten sich weitere Twitternutzer durch die Tiefen des Internets und fanden heraus, dass dieses und weitere Bilder der Familie auch für andere Themen benutzt wurden, die mutmaßlich ebenfalls nicht der AfD-Welt entsprechen dürften. So wurde es etwa für Scheidungsgeschichten verwendet und, entsprechend zugeschnitten, auch als Symbolfoto für die Konstellation "alleinerziehender Vater". Der Grund für das vielseitig verwendbare Motiv ist simpel. Es handelt sich um ein sogenanntes Stockfoto. Das sind Bilder, die Fotodatenbanken oder spezialisierte Agenturen anbieten, um ganz Themen allgemein bebildern zu können. Etwa dann, wenn es keine Fotos von konkreten Personen oder Ereignissen gibt.

Das Familienbild der @AfDBerlin kam ohne Quellenangabe. Ich habe nachgeforscht und kann wahrscheinlich nie wieder aufhören zu lachen. pic.twitter.com/gUPMBeaJD8 — norman (@deinTherapeut) June 29, 2017

Aufregung gab es auch über einen Facebook-Post zur "Ehe für alle" von Alice Weidel Sie stellte die Frage: "Ehe für alle, während das Land islamisiert wird?". Das sorgte unter Facebook-Usern für Irritationen, schließlich lebt die AfD-Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl selber in einer eingetragenen Partnerschaft und ist bekennend lesbisch.





Dass die AfD das Spiel mit der provozierten Aufmerksamkeit meisterhaft beherrscht, hat sie schon oft bewiesen. Schon häufiger gab es völlig deplatzierte Äußerungen, wie etwa die von Parteichefin Frauke Petry, die in einem Interview Waffengewalt gegen Flüchtlinge nicht ausschließen wollte. Oder der darauf folgende "Mausrutscher" ihrer Stellvertreterin Beatrix von Storch. Um der "These" ihrer Chefin zuzustimmen, forderte sie sogar, Frauen und Kinder mit Waffengewalt am Grenzübertritt zu hindern. Zwar distanzierte sich von Storch später von der Geschmacklosigkeit ("Ich bin auf der Maus ausgerutscht"), doch der Geist war aus der Flasche und die AfD mal wieder groß im Gespräch.

Provokationen mit Ansage von oben

Dass es sich bei all diesen Verirrungen und Ausfällen nicht um Zufälle oder Ungeschicklichkeiten einzelner Verantwortlicher handelt, sondern um ein gezieltes Vorgehen, wurde spätestens dann klar, als ein Memo von Frauke Petry an die Öffentlichkeit geriet. Darin steht: "…Um sich medial Gehör zu verschaffen, sind daher pointierte, teilweise provokante Aussagen unerlässlich. Sie erst räumen uns die notwendige Aufmerksamkeit … ein, um uns in Folge sachkundig und ausführlicher darzustellen." Auftrag mal wieder gelungen. Und weil die Partei sich zumindest in der Öffentlichkeit als ganz normale politische Vereinigung darstellt, hat sie die Diskussion über das Motiv gleich wiederum zur Diskussion gestellt.