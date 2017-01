Afrikanische Flüchtlinge stürmen spanische Exklave Ceuta

In Marokko haben am Sonntag mehr als 1000 Menschen die spanische Exklave Ceuta gestürmt. Sie hatten versucht über den Absperrzaun in die Stadt zu gelangen. Bei dem Versuch kam es zu Zusammenstößen mit der Polizei. Fünf Polizisten aus Spanien und 50 Sicherheitskräfte aus Marokko seien verletzt worden, teilte die Regierung in Madrid mit. Einige Migranten hätten es zwar geschafft, auf die sechs Meter hohen Absperrzäune zu klettern. Sie seien jedoch von den Sicherheitskräften wieder heruntergeholt und nach Marokko zurückgeschickt worden. Nur zwei Migranten hätten spanischen Boden erreicht. Diese seien mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Immer wieder probieren Migranten, in die spanischen Exklaven Ceuta zu gelangen und auf diese Weise EU-Gebiet zu erreichen. Anfang Dezember hatten es 400 Afrikaner geschafft.