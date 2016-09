Analyse: Seehofers Nadelstiche und eine schlingernde Koalition

«Rückführung, Rückführung, Rückführung.» Horst Seehofer pocht bei jedem Wort im Takt mit seiner Hand auf den Tisch. Nach der Vorstandsklausur seiner Partei versucht der CSU-Chef gerade, seinen Kurs in der Flüchtlingspolitik zu erklären.

Es sei ja schön, wenn man von Rückführung der Menschen rede, die in Deutschland kein Bleiberecht hätten, ätzt er in Richtung Angela Merkel. Aber dann müsse die Regierung auch bitteschön umgehend ein Rückführungsprogramm auflegen.

Ob sich Merkel den Auftritt angesehen hat? Er dürfte ein Vorgeschmack auf das erste Treffen der drei Koalitionsspitzen am Sonntagnachmittag im Kanzleramt gewesen sein. Merkel, Seehofer und Sigmar Gabriel von der SPD beraten dort über den politischen Fahrplan der nächsten Wochen. Es geht um Themen, mit denen die schlingernde Koalition Handlungsfähigkeit demonstrieren und bei den Wählern endlich wieder punkten will. Lohngerechtigkeit, Erbschaftssteuer, Angleichung der Renten zwischen Ost und West, Bund-Länder-Finanzbeziehungen.

Schon vorher wird versucht, die Erwartungen niedrig zu hängen. Konkrete Ergebnisse werde das Treffen kaum bringen, heißt es in Unionskreisen. Gut möglich, dass die Koalitionäre gar nicht soviel Zeit für die Sachthemen haben. Denn nach dem Zoff der vergangenen Sommermonate dürfte sie vor allem eines beschäftigen: die Suche nach einem wirksamen Rezept gegen die Rechtspopulisten von der AfD.

CDU und CSU sind nach der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern zwar besonders durchgeschüttelt. Denn erstmals wurde die CDU in einem Land von der AfD überholt. Aber auch SPD-Chef Gabriel kann nicht gefallen, dass die AfD mit immer schrilleren Parolen die etablierten Parteien vor sich hertreibt. Bei der Abgeordnetenhauswahl in Berlin in einer Woche droht schon wieder ein zweistelliges AfD-Ergebnis.

Wie wichtig eine gemeinsame Position wäre, macht pünktlich zum Koalitionstreffen AfD-Frontfrau Frauke Petry deutlich. In der «Welt am Sonntag» warnt sie vor «Bürgerkrieg in Deutschland», falls negative Folgen der Zuwanderung zunehmen sollten. Zwar ist in vielen Teilen Deutschlands von einer «Flüchtlingskrise» kaum mehr etwas zu spüren. Doch in der Koalition fürchtet man: mit solchen Angstthemen könnte die AfD noch mehr Verunsicherte an sich binden.

In Unionskreisen sorgen sich angesichts der AfD-Erfolge viele, Seehofer könne Mahnungen zu mehr Einigkeit in den Wind schlagen und seine Attacken gegen Merkel fortsetzen. Diesen Befürchtungen leistet der Bayer Vorschub, als er am Samstag gewohnt süffisant ankündigt, er werde sich im Kanzleramt «mit dem lieben Sigmar» gerne über dessen Vorwurf unterhalten, die CSU betreibe mit schrägen Vorschlägen eine Banalisierung der Politik. Und später hinterher schiebt, dass er Gabriel natürlich dafür danken werde, «dass der SPD-Chef jetzt doch wie die CSU für eine Obergrenze ist».

Merkel dürfte das als weiteren Nadelstich verbuchen - zumal Seehofer klar sein dürfte, dass sie einer konkreten Obergrenze von 200 000 Flüchtlingen im Jahr kaum je zustimmen wird. Die SPD überlässt es dem CSU-Mann am Wochenende ansonsten weitgehend allein, die Kanzlerin zu ärgern. Motto: Soll er gerne weiter die Union demontieren.

Spätestens bis zu den Parteitagen der CSU Anfang November und der CDU Anfang Dezember müssen sich Seehofer und Merkel zusammenraufen. Sonst droht ein Eklat: Der CSU-Chef hat schon angekündigt, ohne Einigung werde er Merkel nicht als Gast zum Delegiertentreffen einladen.

Seehofer ist an diesen Tagen kaum zu bremsen. Auch Volker Kauder bekommt sein Fett weg. Der als Vertrauter Merkels geltende Unionsfraktionschef hatte in der «Neuen Osnabrücker Zeitung» um Unionseinigkeit geworben und versucht, Seehofer eine rhetorische Brücke zu bauen: die Positionen der schwarzen Schwestern lägen ja nicht weit auseinander, eine Einigung sei möglich. Doch Seehofer gibt barsch zurück, der Fraktionschef sitze ja qua Amt «an einer zentralen Stelle, wo er das, was er von anderen fordert, am besten selbst einlösen kann».

Und was macht Merkel? Behält sie die Nerven? Schlagzeilen sehen schon eine Kanzlerinnen-Dämmerung. Journalisten räsonieren, ob es gerade die Spät- oder doch schon die Endphase ihrer Kanzlerschaft ist.

An diesem Wochenende lässt sich Merkel nur kurz öffentlich blicken. Beim Bürgerfest von Bundespräsident Joachim Gauck verabschiedet sie sich am Freitagabend noch während des Rundgangs. Ohnehin wirkt sie da so, als sei sie mit den Gedanken ganz woanders. Die Erklärung kommt später: Die Kanzlerin telefonierte mit dem ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko über die schwierige Lage in der Ostukraine.

Auch nach den schwierigen Verhandlungen mit den Koalitionären steht wieder Weltpolitik auf Merkels Tagesordnung. Direkt nach Seehofer und Gabriel kommen die Staats- und Regierungschefs Lettlands, Litauens, Maltas, Portugals und Zyperns ins Kanzleramt. Es geht um die EU nach einem Brexit. Und vielleicht auch um Flüchtlinge. Aber eher um deren gerechte Verteilung als um Rückführungen.