Vorweg muss man einräumen: Der diplomatische Umgang mit der Türkei ist komplex, und das ist noch untertrieben! Aber dass der Bundesregierung im Umgang mit dem südöstlichen Nato-Partner derart die Kompassnadel verrutscht, ist kaum nachvollziehbar. Wenn es denn stimmt, was der Spiegel meldet, will sich die Bundesregierung von der am 2. Juni im Bundestagsplenum fast einstimmig verabschiedeten Armenien-Resolution "distanzieren" (Regierungssprecher Seibert hat die Meldung inzwischen ausdrücklich zurückgewiesen).



Damit soll laut "Spiegel" ermöglicht werden, dass Bundestagsabgeordnete die in der Türkei stationierten Tornadoeinheiten der Luftwaffe besuchen dürfen. Ankara hatte mit Hinweis auf die Resolution einer Parlamentariergruppe die Einreise verweigert.

Unwürdiger Eiertanz der Bundesregierung

Andreas Petzold: #DasMemo Herausgeber des stern und des Wirtschaftsmagazins Capital. Zuvor 14 Jahre Chefredakteur des stern. Jahrgang 1955. Überzeugter Europäer. Von Beginn an vertieft in die Euro-Staatsschuldenkrise. Versucht, die Griechen zu verstehen. Ansonsten: Außenpolitik, Europa-Themen und Rechtsextremismus (Mitgründer von "Mut gegen rechte Gewalt").

Dem "Spiegel" zufolge haben Mitarbeiter von Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) in Absprache mit dem Kanzleramt den Deal mit der türkischen Seite eingefädelt. Regierungssprecher Steffen Seibert soll nun bei nächster Gelegenheit den Ausputzer geben und die Bundesregierung auf Distanz zu dem nicht bindenden Bundestagsbeschluss bringen. Erdogan, dem national-narzisstischen Sensibelchen, geht es offenbar vor allem darum, seine treu ergebene Presse mit den entsprechenden Schlagzeilen füttern zu können: Seht her, ich habe die Bundesregierung auf die Knie gezwungen. Der unwürdige Eiertanz der Bundesregierung ist einigermaßen kurios. Noch Ende August hatte Steinmeiers Genosse Rainer Arnold, verteidigungspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, wegen des Besuchsverbots den Abzug der Soldaten aus der Türkei gefordert. Die Bundesregierung müsse "umgehend" neue Standorte für die Luftwaffe abklären.

Die spannende Frage ist nun: Was verbirgt sich hinter dem Begriff "distanzieren", wie soll der Abstand zwischen Bundesregierung und den sie kontrollierenden Bundestag in schlanke Sätze gegossen werden, ohne zu viel Porzellan zu zerbrechen? Wird es genügen, wenn der Regierungsprecher lediglich erklärt, die Resolution sei "zum falschen Zeitpunkt" erfolgt? Wohl kaum. Vermutlich wird es darauf hinauslaufen, dass Seibert verschwurbelt zum Ausdruck bringen muss, dass sich die Bundesregierung die Armenien-Resolution "nicht zu eigen macht". Hieße das dann auch, dass sich die Bundesregierung von der historischen Wahrheit distanziert? Man möchte nicht mit Seibert tauschen.

Bei Probe für Armenien-Resolution gestimmt

Dass weder Steinmeier noch Merkel selbst ans Mikrofon treten, ist nachvollziehbar. Die Blöße möchten sie sich dann doch nicht geben. Denn dann würde allzu offensichtlich werden, dass sich die Bundeskanzlerin eigentlich von sich selbst distanziert: Schon bei der Abstimmung im Plenum am 2. Juni hatten Angela Merkel, ihr Vize Sigmar Gabriel und Frank-Walter Steinmeier wohlweislich auf der Regierungsbank gefehlt, um eine öffentliche persönliche Positionierung zu vermeiden. Allerdings: in einer Probeabstimmung der Unionsfraktion kurz zuvor hatte Angela Merkel für die Resolution gestimmt.

Nun soll also das Besuchsverbot mithilfe eines Affronts gegenüber den Bundestagsabgeordneten aus der Welt geschafft werden. Das ist die denkbar schlechteste aller möglichen diplomatischen Lösungen. Die Verlegung der Einheiten wäre die Ultima Ratio gewesen, aber man hätte den Status quo auch mit kühlem Kopf beibehalten und auf Zeit spielen können, was ein probates Mittel in der Diplomatie ist. Vermutlich jedoch geht es nicht allein um das Reiseverbot für Bundestagsabgeordnete. Die Distanzierung dürfte den türkischen Despoten insgesamt milder stimmen und ihn dazu bringen, das Flüchtlingsabkommen mit der EU vorerst nicht anzutasten. Dazu hat auch die Reise von EU-Parlamentspräsident Martin Schulz beigetragen. Es war, entgegen aller Kritik, richtig, in Ankara die Positionen auszutauschen. Die bleiben einstweilen unverrückt, der erfahrene SPD-Europapolitiker ist für seine klaren Worte ja auch durchaus bekannt.

Die Linie der Bundesregierung dagegen erinnert eher an den Flußlauf der Spree durch Berlin...