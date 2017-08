Geschasster Scaramucci will auspacken

Wie Scaramucci dem US-Nachrichtensender "CNN" sagte, wolle er sich mit dem "Online-Event" am Freitag direkt an die amerikanischen Bürger wenden. Seine Ansprache soll tagsüber (Ortszeit, in Deutschland also vermutlich in der Nacht zu Samstag) auf zahlreichen Live-Plattformen übertragen werden. Der ehemalige Co-Präsident von Fox News, Bill Shine, werde ihm die Chance geben, Trumps Wählerbasis zu erreichen, heißt es in dem Bericht. Nähere Details sind bisher nicht bekannt.

Anthony Scaramucci spricht von "Sondereinsatz"

Es liegt nahe, dass Scaramucci über die Gründe seiner kurzen Amtszeit als Kommunikationsdirektor im Weißen Haus sprechen und diese beschwichtigen will. Der Ruf des 53-Jährigen hatte stark gelitten, als er im Telefonat mit einem "New Yorker"-Reporter unfassbare Aussagen von sich gegeben hatte.



Bereits gegenüber "CNN" winkt Scaramucci ab, dass er ohnehin damit gerechnet habe, nur sechs bis neun Monate im Amt zu sein. Er sprach von einer Art "Sondereinsatz" für das Weiße Haus, sollte er doch vor allem die Leak-Kultur eindämmen.

Dennoch: Für Scaramucci seien seine wenigen Tage in der Trump-Administration ein Erfolg gewesen. Warum, wird er wohl auch am Freitag rechtfertigen - und nach seinen Verfehlungen auch explizit benennen müssen.