Als Superhelden in Twitter-Comic: Merkel, Obama & Co bekämpfen Trump

Die "Avengers" sind (zumindest fast) zurück. Der letzte Teil der Superhelden-Crew liegt schon eine Weile zurück und der nächste Kinofilm kommt erst 2018 auf die Leinwände. So lange wollte Twitter-User Oliver Willis nicht warten und postete am Mittwochmorgen eine Mini-Fortsetzung auf der Online-Plattform - mit politischer Botschaft. Sein unterhaltsamer Comic erfreut sich großer Beliebtheit im Netz, mehr als 85.000 Menschen gefällt die Kurzgeschichte.

Die Gruppe um "Iron Man", "Captain America" und "Black Widow" hat Zuwachs bekommen. Im Mittelpunkt steht jetzt eine Auswahl der wichtigsten (ehemaligen) Staatschefs: Angela Merkel, Barack Obama, Emmanuel Macron, Justin Trudeau und Enrique Peña Nieto sind dabei. Ihr gemeinsamer Feind: Donald Trump als böser "Skrull".

Der US-amerikanische Blogger und Aktivist Willis hat seine Geschichte in 13 Tweets veröffentlicht, die als Antworten unter dem Start-Posting zu finden sind. Das erste Bild zeigt Merkel und Trudeau, die von Obama über die Avengers informiert werden. Neben Macron und Mexikos Präsidenten Nieto schaltet sich auch "Captain America" ein.



Im weiteren Verlauf klären "Iron Man" und "Black Widow" über den gemeinsamen Feind auf: Seit November 2016 gebe es einen Skrull, ein Bösewicht aus dem Marvel-Universum, auf der Erde. Durch ein Problem habe der menschliche Doppelgänger statt grüner eine "unnatürliche orange Farbe" angenommen - ein Bild von Donald Trump ist zu sehen. Auf den Gesichtern der Politiker macht sich Verzweiflung breit, aber Obama präsentiert den neuen Super-Soldaten "Renaissance" - seine Frau Michelle. Der US-Präsident spürt mit seinen arabischen Verbündeten im Hauptquartier der Feinde derweil "etwas Großes. Eine Störung. Groß." - typische Trump-Manier.

Schafft es Renaissance, den Untergang zu verhindern? Bleiben die Weltmächte bei ihrer Allianz? Und welche Super-Waffe hat der Skrull noch zu bieten? Das alles gebe es in der nächsten Folge, schreibt Willis. Das letzte Bild zeigt den verärgerten Ex-US-Vizepräsidenten Joe Biden mit der Überschrift: "Ach verdammt, schon wieder verpasst". Man darf gespannt bleiben, ob und wie es mit der Politiker-Helden-Combo weitergeht.

"I'm glad you could both make it. I'd like to talk to you about... The Avengers Initiative" pic.twitter.com/dUsaiwkSrG — Oliver Willis (@owillis) 7. Juni 2017

"Bonjour. It is Macron. I am on ze line." pic.twitter.com/cdx8MTX2qS — Oliver Willis (@owillis) 7. Juni 2017

"Nieto as well. Mexico is go." pic.twitter.com/1ohRJLQV4K — Oliver Willis (@owillis) 7. Juni 2017

"Mr President. Captain Rogers."

"I'm not the president anymore"

"You're always the President, sir." pic.twitter.com/I1prTntwkS — Oliver Willis (@owillis) 7. Juni 2017

"Everybody done? We have work to do. Mr President, snappy as always." pic.twitter.com/pu2qs7jFn7 — Oliver Willis (@owillis) 7. Juni 2017

"Natasha. Please proceed."

"Sir. Since November 2016 we have identified a Skrull presence on earth." pic.twitter.com/UR0ogwiEjF — Oliver Willis (@owillis) 7. Juni 2017

"Their disguise matrix malfunctioned, and has given the human doppleganger an unnatural orange color" pic.twitter.com/EQGKZKDvTm — Oliver Willis (@owillis) 7. Juni 2017

"Ideally we would send in our main Avengers squad to deal w this problem. But this is such a diabolical skrull, we have to bring our A game" pic.twitter.com/q1NEnxLhbp — Oliver Willis (@owillis) 7. Juni 2017

"May I present the next level of super soldier... Renaissance, Agent of SHIELD" pic.twitter.com/LTzIRwslg6 — Oliver Willis (@owillis) 7. Juni 2017

MEANWHILE, AT WORLD VILLAIN HQ

"I sense something yuge. A disturbance. Bigly." pic.twitter.com/VC9YZVLko3 — Oliver Willis (@owillis) 7. Juni 2017

WILL AGENT RENAISSANCE DEFEAT THE INVASION?

WILL THE WORLD POWERS KEEP THEIR ALLIANCE?

WHAT IS THE SKRULL SUPER WEAPON?

TUNE IN NEXT TIME — Oliver Willis (@owillis) 7. Juni 2017