Bundesregierung distanziert sich nicht von Armenienresolution

Die Bundesregierung will sich nach Angaben ihres Sprechers Steffen Seibert nicht von der umstrittenen Armenienresolution des Bundestages distanzieren. "Die intensive Berichterstattung heute morgen veranlasst mich, mich gleich an Sie zu wenden. Da wird fälschlich behauptet, die Bundesregierung wolle sich von der Armenienresolution des Deutschen Bundestags distanzieren. Davon kann überhaupt keine Rede sein. Der Deutsche Bundestag hat das Recht und die Möglichkeit, sich zu jedem Thema zu äußern, wann immer er das für richtig hält - und die Bundesregierung unterstützt und verteidigt dieses souveräne Recht der deutschen Volksvertretung. Es steht der Regierung nicht zu, sich in die Zuständigkeiten eines anderen Verfassungsorgans einzumischen und sich dazu wertend zu äußern." "Spiegel Online" hatte berichtet, Seibert wolle sich von der Resolution distanzieren, damit die türkische Regierung Bundestagsabgeordneten wieder ein Besuchsrecht am Nato-Stützpunkt Incirlik gewähre. Der Bundestag habe Auffassungen zu politischen Fragen zum Ausdruck gebracht, ohne dass diese rechtsverbindlich seien, sagte Seibert. "In dieser Resolution fordert der Deutsche Bundestag die Bundesregierung ja auch zu bestimmten politischen Handlungen auf, also sich einzusetzen beispielsweise für eine Annährung, einen Dialog, eine Aussöhnung zwischen der Türkei und Armenien und diese appellative Empfehlungen des Bundestages, die teilt die Bundesregierung vollkommen." In der Resolution wird die Vertreibung der Armenier im Osmanischen Reich 1915 als Völkermord bezeichnet. Die türkische Regierung hat den Beschluss scharf verurteilt. Sie fordert von der Bundesregierung eine Distanzierung und hat dies mit dem Besuchsrecht deutscher Parlamentarier in Incirlik verknüpft.