"Baby-Hitler töten!" - Verfassungsschutz untersucht "Titanic"-Bild

Dem deutschen Satiremagazin "Titanic" steht möglicherweise juristischer Ärger ins Haus: Grund ist ein auf der Webseite der Zeitschrift und auf deren Präsenzen in sozialen Netzwerken veröffentlichtes Bild, das den derzeitigen österreichischen Außenminister Sebastian Kurz zeigt - verbunden mit einem auf den Politiker gerichteten Fadenkreuz und der Beschriftung: "Zeitreise in Österreich - Endlich möglich: Baby-Hitler töten!"

Kurz gilt nach der Wahl am Wochenende als heißester Anwärter auf den Kanzlerposten bei unseren südlichen Nachbarn.





Kritik an der "Titanic" in den sozialen Netzwerken

Satire hin oder her, das Bild finden beileibe nicht alle lustig. In den sozialen Netzwerken prasselt Kritik auf die "Titanic"-Redaktion ein:

Unter dem Deckmantel der Satire zum Mord aufrufen - ihr seid gestört! Wenn euer Heft nicht so teuer wäre, würd ich's als Klopapier benutzen. — James Leah (@JamesKCLeah) 16. Oktober 2017 Das ist keine Satire.



Wenn ich Sie wäre würde ich mal über die Bücher gehen, ob ihre Werte moralisch noch im grünen Bereich sind. — Kurt Nünlist▪️ (@kurt_nunlist) 16. Oktober 2017 Das ist der Gipfel an Geschmacklosigkeit und krimineller linkskaputtem Mordaufruf und Verleumdung — Roko Horvat 🇭🇷🇵🇱 (@RokoHorvat1) 16. Oktober 2017 Wow! Das ist hart, geschmacklos und verhetzend. Völlig daneben! (sagt ein Linker) — Gernot Tutner (@g_tutner) 16. Oktober 2017 Das ist wirklich eine Sauerei vom aller ärgsten und das sage ich euch als Linker und Österreicher. — Michael Bencza (@MichaelBencza) 16. Oktober 2017



Auch österreichische Medien reagierten empört: "Unfassbar: Satiremagazin ruft zum Mord an Kurz auf!", titelt etwa das Boulevardblatt "Kronen-Zeitung", "Skandal", schreibt "oe24".

Inzwischen haben sich auch österreichische Behörden in die Diskussion eingeschaltet. Die Wiener Polizei gab via Twitter bekannt, dass sie den Sachverhalt "an die zuständige Stelle" weitergeleitet habe.

Wir haben dies bereits an die zuständige Stelle weitergeleitet. — POLIZEI WIEN (@LPDWien) 16. Oktober 2017





Auf Anfrage des stern teilte die Behörde mit, dass das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung zuständig sei. Es werde immer dann tätig, wenn politische Funktionsträger gefährdet sein könnten und werde prüfen, ob eine Gefährdung oder eine Straftat vorliegt. Gegebenenfalls werde man - auch in Zusammenarbeit mit deutschen Behörden - notwendige Schritte einleiten, so ein Wiener Sprecher. Welcher Straftatbestand und welche Folgen in Frage kämen, konnte er nicht sagen.

Partei von Sebastian Kurz äußert sich nicht

Sebastian Kurz' Österreichische Volkspartei wollte sich zu der Veröffentlichung der "Titanic" zunächst nicht äußern.





Es ist nicht das erste Mal, dass die "Titanic" mit ihren Veröffentlichungen provoziert und Ermittlungen der Behörden auf sich zieht. Zum Beispiel bekamen die Satiriker 2012 zunächst juristischen Ärger, nachdem sie ein Bild von Papst Benedikt XVI. mit in Hüfthöhe gelb befleckter Soutane und dem Titel "Halleluja im Vatikan - Die undichte Stelle ist gefunden!" veröffentlichten. Der Vatikan zog seine erwirkte einstweilige Verfügung gegen das Magazin jedoch wieder zurück.

Wie die Prüfung der österreichischen Behörden in dem aktuellen Fall ausgeht, ist noch ungewiss. Bei den Frankfurter Satirikern wartet man in der Angelegenheit auf die nächsten Schritte: "Bislang hat sich das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung nicht bei uns gemeldet. Wahrscheinlich ermittelt es noch, was die 'Titanic' eigentlich ist", sagte Chefredakteur Tim Wolff dem stern. "Wir sehen den Ermittlungen mit Geduld und Gelassenheit entgegen."