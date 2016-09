Die portugiesische Küstenwache hat am Sonntag in der Ägäis wieder 38 Menschen darunter mehrere Babys gerettet. Neben den vier Säuglingen waren Kinder und auch eine Schwangere an Bord es Schlauchboots. Portugal ist Teil der europäischen Frontex-Poseidon-Sea-Operation im östlichen Mittelmeer. In diesem Jahr sind bereits nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration rund 105.000 Flüchtlinge mit dem Boot allein nach Italien gekommen, viele von ihnen brachen in Libyen auf. Mehr als 2700 Migranten kamen bei der Überfahrt in zumeist überfüllten Booten ums Leben. Hilfsorganisationen zufolge ist der Seeweg zwischen Libyen und Italien inzwischen zur wichtigsten Route für Flüchtlinge auf dem Weg nach Europa geworden. Nach der Vereinbarung der EU mit der Türkei ist die Zahl der Flüchtlinge, die von der Türkei in Richtung Griechenland aufbrechen, deutlich zurückgegangen.