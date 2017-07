Bei einem Selbstmordanschlag in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind zahlreiche Menschen getötet worden. Ein Regierungsvertreter sprach am Montagvormittag von rund drei Dutzend Toten und vielen Verletzten. Nach Polizeiangaben sprengte sich der Angreifer im Westen der Stadt in einem Auto in die Luft. Gegen wen sich das Attentat richtete, war zunächst unklar. In der Nähe des Anschlagsortes liegt das Haus eines hochrangigen Regierungsmitglieds. In dem Viertel leben zudem zahlreiche Angehörige der mehrheitlich schiitischen Bevölkerungsgruppe Hazara. Die radikal-islamischen Taliban bekannten sich zu dem Anschlag. In der ersten Jahreshälfte sind durch die Gewalt in Afghanistan bereits mehr als 1660 Menschen ums Leben gekommen