Bei der angekündigten Evakuierung der gefallenen Rebellenhochburg Aleppo treten immer mehr Probleme auf. Während es trotz der von Russland und der Türkei vermittelten Waffenruhe am Mittwoch zu neuen Kämpfen kam, verzögerte sich auch der Transfer von Zivilisten sowie der Rückzug von Aufständischen aus dem Ostteil der Stadt. Manche Einwohner helfen sich aus purer Not selbst. Man kann Szenen sehen von Zivilisten, die das Hauptquartier der Islamischen Front plündern, nachdem die Gruppe von der syrischen Armee aus dem Bezirk al-Kalasa in Aleppo vertrieben wurde. Hier die Stimmen von einigen Zivilisten vor Ort: "Sie haben uns alles vorenthalten. Es gibt keine Milch. Man kann nicht kochen. Es gibt kein Fleisch. Es gibt keine Zitronen. Sie haben uns alles verboten." "Sie haben alle diese Dinge hier und da versteckt. Sie haben uns sogar verboten, Brot zu essen. Und wir haben uns daran gewöhnt, viele Nächte hungrig einzuschlafen." Der türkische Präsident Erdogan hat am Mittwoch in Ankara die syrische Regierung beschuldigt, den Waffenstillstand in Aleppo gebrochen zu haben. Es unterstrich die Notwendigkeit, sofort einen Korridor zu schaffen, durch den Menschen die umkämpfte Stadt verlassen können.