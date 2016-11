Und wieder sind Zivilisten auf der Flucht: In der Schlacht um Aleppo geraten Rebellen-Einheiten immer mehr in die Defensive. Die syrische Armee eroberte nach Geländegewinnen am Wochenende am Montag einen strategisch besonders wichtigen Stadtteil, wie staatliche Medien und die oppositionsnahe Beobachterstelle für Menschenrechte übereinstimmend mitteilten - hier Bilder aus dem Netz, die zeigen sollen, wie Menschen aus Ost-Aleppo in Gebiete fliehen, die von Kurden kontrolliert werden. Die Armee trieb damit einen Keil in das Gebiet, das die Aufständischen halten. Die Rede war von der seit Jahren schwersten Niederlage der Aufständischen in der einstigen Handelsmetropole. Sollten sich die Angaben bestätigen, wäre das eine erhebliche Schwächung der Regierungsgegner, die seit Monaten versuchen, die Offensive der Armee zurückzuschlagen. Sollte jetzt aber die Armee ganz Aleppo unter ihre Kontrolle bringen, wäre es der größte Erfolg für Präsident Baschar al-Assad, seit vor mehr als fünf Jahren ein Aufstand gegen seine Herrschaft begonnen hatte. In Berlin haben am Montag Rechtsanwälte erklärt, dass sie Strafanzeige gegen den syrischen Präsidenten Bashir Al-Assad beim Generalsbundesanwalt in Karlsruhe eingereicht haben. Der aus dem NSU-Verfahren bekannte Anwalt Mehmet Daimagüler und seine Kollegen wollen nach eigener Aussage zunächst sicherstellen, dass überhaupt gegen Assad ein Ermittlungsverfahren als Voraussetzung einer Anklage stattfinde. Die Anwälte werfen Assad schwere Menschenrechtsverletzungen vor. "Und niemand hätte sich 1995, 1996, 1997 vorstellen können, dass Herr Milosevic irgendwann einmal auf der Anklagebank sitzt. Warum nicht? Weil Russland ihn schützte. Und irgendwann hat Russland aufgehört ihn zu schützen, und da stand er vor Gericht. Deswegen sollten wir nicht so tun als wüssten wir, was ist in einem Jahr oder in fünf Jahren." Die Anwälte erklärten, davon auszugehen, dass der Generalsbundesanwalt formal durch die Anzeige zu Ermittlungen gezwungen sei. Falls die Strafanzeige nicht zur Eröffnung eines Ermittlungsverfahrens führe, geschehe dies aus politischer Rücksichtnahme der Generalbundesanwaltschaft gegenüber der Bundesregierung.