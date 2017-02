Amnesty wirft Assad Massenhinrichtungen und Folter vor

Schwere Vorwürfe von Amnesty International - hier Animationsbilder der Organisation: Das Regime des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad hat nach Angaben von Menschenrechtlern in einem Militärgefängnis bei Damaskus tausende Menschen bei Massenhinrichtungen getötet und systematisch Folter ausgeübt. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International erklärte am Dienstag, im Sednaja-Gefängnis nördlich der Hauptstadt Damaskus seien in den Jahren 2011 bis 2015 bis zu 13.000 Menschen gehenkt worden. Wahrscheinlich halte die Praxis weiter an. Das Ausmaß der Gewalttaten erfülle den Tatbestand des Kriegsverbrechens, erklärte Amnesty. Die Organisation forderte eine Untersuchung durch die Vereinten Nationen. Insbesondere Russland als Verbündeter des Regimes müsse seinen Einfluss im UN-Sicherheitsrat geltend machen, um solche Hinrichtungen zu beenden, forderte Amnesty. Dem Bericht zufolge fanden die Hinrichtungen heimlich statt. Die Opfer seien außerhalb von Damaskus beerdigt worden, ohne dass ihre Familien über das Schicksal ihrer Angehörigen informiert worden seien.