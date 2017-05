Amtsinhaber Ruhani gewinnt die Präsidentenwahl im Iran

Amtsinhaber Hassan Ruhani, hier bei seiner Stimmabgabe am Freitag, hat nach offiziellen Angaben die Präsidentenwahl im Iran gewonnen. Fast 23 Millionen der bislang rund 39 Millionen ausgezählten Stimmen entfielen auf den pragmatischen und moderaten Politiker, wie das Innenministerium in Teheran am Samstag mitteilte. Sein erzkonservativer Rivale Ebrahim Raisi kam demnach auf 15,5 Millionen Stimmen. Die Auszählung sei noch nicht abgeschlossen, teilte das Ministerium weiter mit. Zuvor hatte es geheißen, mehr als 40 Millionen Wähler hätten sich beteiligt. Bürger in Teheran begrüßten am Samstagvormittag die Meldungen. "Ich bin froh, dass er wiedergewählt wurde. Wenn sie im Laufe des Tages das Ergebnis mitteilen, werde ich sehr glücklich sein." "Ich glaube, die Entscheidungsträger im Iran würden gerne eine zweite Amtszeit von Ruhani und sehen und dass die friedliche Atmosphäre anhält. Denn aus der anderen Seite steht Donald Trump." Die Abstimmung gilt als Schicksalsentscheidung für das Land. Es geht darum, ob die von Ruhani verfolgte Reformpolitik, die den Iranern mehr Freiheiten und eine Erholung der Wirtschaft bringen soll, fortgesetzt wird.