O-TON BUNDESKANZLERIN ANGELA MERKEL: "Also ich habe von meiner Seite aus darauf hingewiesen, dass natürlich gerade in einer solchen Phase des tiefgreifenden politischen Umbruchs alles getan werden muss, um eben die Gewaltenteilung und vor allen Dingen auch die Meinungsfreiheit, die Vielfalt der Gesellschaft weiter gewahrt sein muss. Ich habe auch darüber gesprochen, dass es gut wäre, dass bei der Abstimmung zu dem Referendum dann OSZE-Beobachter dabei sein könnten. Und insofern ist eben gerade das, wofür die türkische Bevölkerung eingetreten ist, im Juli, dass das auch gesichert wird, trotz der neuen politischen Konstellation für mich sehr wichtig. Und darüber habe ich auch gesprochen. Opposition gehört zu einer Demokratie dazu. Das erfahren wir alle miteinander jeden Tag in demokratischen Staaten." "Ich wollte nur an die Menschen in der Türkei dann allerdings noch ein Wort richten. Ich glaube jeder weiß, dass mir die Religionsfreiheit sehr viel Wert ist. Und ich sie als Bestandteil der Demokratie sehe. Und wir deshalb auch in Deutschland alles tun, damit Muslime ihren Glauben frei leben können. Unsere muslimischen Verbände haben sich klar gegen jede Form von Terrorismus eingesetzt. Und deshalb haben wir auch sehr ausführlich darüber gesprochen, dass wir eine sprachliche Unterscheidung haben zwischen Islam und islamistisch. Und ich möchte, dass die Menschen in der Türkei jedenfalls wissen, dass wir Muslime nicht nur achten und schätzen, sondern dass wir gut miteinander zusammen arbeiten wollen. Und gemeinsam gegen diesen schrecklichen Terrorismus kämpfen."