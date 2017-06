Merkel: Mauern lösen keine Probleme

Bundeskanzlerin Angela Merkel an der Seite des mexikanischen Präsidenten Enrique Peña Nieto am Samstag in Mexiko-Stadt. Bei ihrer Reise in das Land ging es unter anderem vor allem auch um eine engere wirtschaftliche Zusammenarbeit. Merkel wolle das Freihandelsabkommen zwischen Mexiko und der Europäischen Union zügig abzuschließen und sie sagte auch, dass neben den Handelsbeziehungen die politische Kooperation verstärkt werden müsse. Deutschland ist in dem lateinamerikanischen Land mit wichtigen Unternehmen wie zum Beispiel BMW, Volkswagen und Audi und vor Ort. Merkel kritisierte am Samstag indirekt die Pläne des US-Präsidenten Donald Trump, eine Mauer entlang der Grenze zu Mexiko zu bauen: "Aber ich glaube eben nicht, dass man durch die einfache Verbesserung der Grenzanlage in irgendeiner Weise das Thema lösen kann. Sondern das ist ein Thema, das kann man auch in der Geschichte, in China mit der chinesischen Mauer sehr gut studieren. Das kann man in der Geschichte des Römischen Reiches studieren. Nur wenn große Imperien im Grunde es geschafft haben, mit ihrer Nachbarschaft vernünftige Beziehungen aufzubauen und die Wanderungsbewegung zu steuern, nur dann ist das erfolgreich gewesen. Ansonsten wird das aus meiner Sicht nicht erfolgreich sein." Hintergrund dieser Aussage ist der Plan, dass Donald Trump an der Grenze zwischen Mexiko und den USA eine über 3000 Kilometer lange Mauer schaffen will. Sie soll den Drogenschmuggel und die illegale Einwanderung verhindern. Während des Wahlkampfs betonte der US-Präsident bereits, dass Mexiko für die Mauer zahlen werde. Genauere Details zu dem geplanten Bau blieben bisher jedoch unklar.