Barcelona-Attentäter könnte nach Frankreich geflüchtet sein

Drei Tage nach dem Attentat von Barcelona halten die Ermittlungen in Spanien an. Im Ort Alcanar wird das durch eine Gasexplosion bereits am Mittwoch zerstörte Haus weiter untersucht. Die Ermittler gehen davon aus, dass in dem Gebäude ein oder mehrere größere Anschläge geplant wurden. Dabei sollten offensichtlich Gas-Flaschen eingesetzt werden, von denen über 100 in dem Haus gefunden wurden. Außerdem wurden spanischen Medienberichten zufolge Spuren von Sprengstoff-Chemikalien entdeckt. Auch nach dem mutmaßlichen Fahrer des Anschlagsfahrzeugs von Barcelona wird noch gesucht. Ein Schwerpunkt der Fahndung war die Grenzregion zu Frankreich rund um die Stadt Ripoll am Fuße der Pyrenäen. Ein Nachbar und ehemalige Kollege des gesuchten Younes Abouyaaqoub zeigte sich geschockt. "Sie haben hier im Ort gelebt, ihr ganzes Leben lang. Ich habe mit vielen von ihnen Party gemacht, wir haben uns auf ein Bier getroffen, oder einen Kaffee. Haben rumgehangen. Besonders bei Younes hätte ich so etwas nie für möglich gehalten. Ich habe mich mit ihm oft über diese Dinge unterhalten. Ich bin total geschockt. Sie sind doch hier aufgewachsen. Ich glaube nicht, dass sie plötzlich aus dem Blauen heraus so geworden sind." Der katalanische Polizeichef sagte am Sonntag, es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Gesuchte ins Nachbarland abgesetzt habe.