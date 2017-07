Hat Scaramucci seine Familie der Politik geopfert?

Als Deidre Ball am vergangenen Montag ihren Sohn zur Welt brachte, besuchte ihr Mann gerade junge Pfadfinder in West Virginia - zusammen mit Donald Trump. Zur Geburt ihres zweiten Kindes gratulierte Anthony Scaramucci seiner Noch-Ehefrau Gerüchten zufolge per SMS. "Glückwunsch. Ich bete für unser Kind", soll er laut einem Insider geschrieben haben, berichtet die Gossip-Seite "Page Six".



Erst vier Tage später stattete der neue Kommunikationschef des Weißen Hauses seinem Neugeborenen einen Besuch ab. Seine Arbeit für Trump soll ihn von einer früheren Visite abgehalten haben. Und es war wohl nicht zuletzt seine Arbeit für Trump, die seine Ehe beendet hat.



Am 6. Juli hatte Ball die Scheidung eingereicht - ausgerechnet zwei Wochen vor der Geburt des kleinen James. Scaramuccis politische Ambitionen sollen der ausschlaggebende Grund für diese Entscheidung gewesen sein. "Sein nackter Ehrgeiz, was so enorm, dass sie ihn letztendlich verlassen hat", berichtete eine Quelle gegenüber "Page Six". "Sie mochte das schöne Wall-Street-Leben und ihr Zuhause auf Long Island, aber nicht die wahnsinnige Welt von Washington."

Ball soll Anthony Scaramucci als Verräter beschimpft haben

Ein Vertrauter aus dem Umfeld Scaramuccis sagte dem Blatt, es habe zwischen dem Paar oft Streit gegeben. Der US-Präsident soll dabei der Anlass gewesen sein. "Deidre ist kein Fan von Trump. Sie hat Anthony bei seiner Rückkehr ins Weiße Haus nicht unterstützt."

"Anthony konzentriert sich auf seine Kinder, seine Arbeit für den Präsidenten und das amerikanische Volk. Es gibt nichts wichtigeres für ihn", fügte die Quelle pathetisch hinzu. "Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht hat, als sie ihn geheiratet hat. Aber jeder, der Anthony kennt, weiß, dass er ein ehrgeiziger Mann ist."

Eine dritte Person aus dem Umkreis des Paares erzählte dem Blatt, dass die 38-Jährige ihren Ehemann wegen seiner Loyalität zum Präsidenten sogar als Gauner und Verräter beschimpft hat.

Medienberichten zufolge twitterte Ball vor der Ernennung ihres Mannes zum Kommunikationschef unter dem Pseudonym Mrs. A. Scaramucci. Das Konto wurde jedoch inzwischen gelöscht.

"Das einzige, was er gerade datet, ist der Westflügel des Weißen Hauses"

Doch natürlich war die Politik nicht die einzige Ursache für die Scheidung. Einer weiteren Quelle zufolge, soll der 53-Jährige seine Lebensgefährtin systematisch erniedrigt haben. "Er sagte zu ihr, dass sie nicht so schlau ist und das er in einer anderen Liga spielt", zitiert "Page Six" die anonyme Person. "Sie ist sauer. Sie sprechen gerade nicht miteinander."

Gerüchten, dass eine dritte Person in das Liebes-Aus involviert sein könnte, widersprach Scaramuccis Sprecher energisch. "Das einzige, was er gerade datet, ist der Westflügel des Weißen Hauses", sagte er der "Washington Post".

Scramucci und Ball hatten sich 2011 kennengelernt. 2014 sollen sie geheiratet haben. Im Juli desselben Jahres kam der erste gemeinsame Sohn zur Welt. Für beide ist dies bereits die zweite Ehe.