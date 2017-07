Trumps neuer Pressechef löscht alte Tweets - aus gutem Grund

Anthony Scaramucci ist der neue Kommunikationschef von Donald Trump. Doch bevor er die Politik des US-Präsidenten glaubwürdig vertreten kann, musste er eines tun: "Volle Transparenz: Ich lösche alte Tweets. Meinungen ändern sich und sollten keine Ablenkung sein. Ich diene dem Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika und seiner Agenda und das ist alles, was zählt", twitterte Scaramucci. Prompt suchten Leute Scaramucci-Tweets, die nicht Trumps' Agenda entsprechen, wie etwa: "Wir (die USA) haben 5 Prozent der Weltbevölkerung, aber 50 Prozent aller Waffen weltweit. Genug ist genug. Mehr Waffenkontrolle entspricht da nur dem gesunden Menschenverstand", schrieb Scaramucci. Ebenso wie "Trump will Gingrich berufen. Seltsamer Typ. So schlau, aber kein Urteilsvermögen" oder "Lobt die Entscheidung des Gouverneurs, sich aus dem Trump-Spektakel herauszuhalten." Scaramucci hatte einige der Tweets schon vor Jahren geschrieben. Trotzdem eilte Trump gleich zu dessen Verteidigung: "In aller Fairness: Anthony Scaramucci wollte mich bereits ganz am Anfang unterstützen, schon vor den republikanischen Vorwahlen. Dachte aber damals nicht, dass ich kandidieren würde."

Scaramucci ist ein wohlhabender ehemaliger Finanzier. Er war früher für das Investmenthaus Goldman Sachs tätig, dem zahlreiche führende Figuren in Trumps Administration entstammen, etwa Wirtschaftsberater Gary Cohn und Finanzminister Steven Mnuchin. Die Berufung Scaramuccis durch US-Präsident Donald Trump war für den bisherigen Sprecher Sean Spicer Grund genug, seinen Rücktritt einzureichen. Die 34-jährige Sarah Huckabee Sanders soll zum 1. September Spicer ablösen, dessen Stellvertreterin sie bisher war. Sie habe in dieser Rolle eine hervorragende Arbeit geleistet", bescheinigte ihr Trump am Freitagabend (Ortszeit) in einer schriftlichen Erklärung.