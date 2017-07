Mindestens sieben Menschen sterben bei Anti-Maduro-Protesten in Venezuela

Bei gewaltsamen Protesten gegen die heftig umstrittene Wahl zu einer Verfassungsversammlung sind am Sonntag in Venezuela mindestens sieben Menschen getötet worden. Gegner von Präsident Nicolas Maduro errichteten in zahlreichen Städten Barrikaden auf Straßen und Plätzen und setzten diese in Brand. Die Sicherheitskräfte gingen energisch gegen spontane Protestkundgebungen vor. Nach offiziellen Angaben kamen bei Zusammenstößen sieben Menschen ums Leben. Die Opposition sprach von mehr als einem Dutzend Todesopfern. Die Opposition hatte zum Boykott der Abstimmung aufgerufen. Die Beteiligung lag nach Oppositionsangaben bis zum Sonntagnachmittag nur bei rund sieben Prozent. Maduro will sich und seiner Sozialistischen Partei mit der Einrichtung einer Verfassungsversammlung ein Instrument in die Hand geben, um die Macht in dem ölreichen Staat zu sichern. Das Gremium kann alle anderen staatlichen Institutionen auflösen. Es soll nach Maduros Darstellung den "bewaffneten Aufstand" beenden und das Land befrieden. Die Opposition fürchtet dagegen eine kaum noch kontrollierbare Machtfülle für Maduro und seine Partei. Bei Protestaktionen in den vergangenen vier Monaten kamen mehr als 115 Menschen ums Leben. Die US-Regierung bezeichnete die Wahl als Betrug und erwägt weitere Sanktionen auch gegen den Ölsektor des Landes. Die amerikanische UN-Botschafterin Nikki Haley sprach am Sonntag in New York von "einem Schritt in Richtung Diktatur". Die US-Regierung werde das Ergebnis nicht anerkennen, kündigte sie an.