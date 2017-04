Gabriel spricht mit Johnson über den Brexit

Wenige Tage nach Eröffnung des Brexit-Verfahrens reist Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) heute zu seinem Antrittsbesuch nach London. In der britischen Hauptstadt wird er seinen Amtskollegen Boris Johnson und Brexit-Minister David Davis treffen.

Die britische Premierministerin Theresa May hatte vergangene Woche den EU-Austritt nach mehr als 40 Jahren Mitgliedschaft beantragt und damit das auf zwei Jahre angesetzte Brexit-Verfahren in Gang gesetzt.

Gabriel will nach Angaben des Auswärtigen Amts bei seinem Besuch deutlich machen, dass Deutschland weiterhin eine enge Partnerschaft der Europäischen Union mit Großbritannien anstrebe und einen raschen Verhandlungsbeginn wünsche. Gabriel will in London auch Bürgermeister Sadiq Khan treffen und das Museum «Tate Britain» besuchen.