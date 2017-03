Assad bezeichnet US-Soldaten in Syrien als Eindringlinge

US-Militärfahrzeuge am Samstag in der Nähe der syrischen Stadt Manbidsch, im Norden des Landes. Die USA wollen mit weiteren rund 400 Soldaten "für einen begrenzten Zeitraum" in Syrien die einheimischen Verbündeten im Kampf gegen den IS unterstützen. Die Soldaten kämen aber nicht unmittelbar an der Front zum Einsatz, erklärten die USA. Damit sind nach offiziellen Angaben mittlerweile fast 1000 US-Soldaten in Syrien. Der syrische Präsident Baschar al-Assad hat die US-Truppen in seinem Land als Eindringlinge bezeichnet. Das sagte Assad in einem am Samstag veröffentlichten Interview eines chinesischen Fernsehsenders. Was die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump angehe, die Extremistenmiliz IS vernichten zu wollen, so sei dies zwar vielversprechend, man habe dazu aber noch nichts Konkretes gesehen. Bisher habe es lokal nur ein paar Vorstöße der von den USA unterstützten Einheiten gegen den IS gegeben. Die USA unterstützen ein Bündnis, an dem auch die kurdische YPG-Miliz beteiligt ist, die vom Nato-Verbündeten Türkei als verlängerter Arm der verbotenen Kurdischen Arbeiterpartei PKK angesehen wird.