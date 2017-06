HINWEIS: Diesen Beitrag erhalten Sie ohne Sprechertext. O-TON MALCOLM TURNBULL, AUSTRALISCHER PREMIERMINISTER: "Donald und ich … wir gewinnen und gewinnen in den Umfragen. Wir gewinnen alles. Wir siegen wie niemals zuvor. Wir gewinnen in den Umfragen. Wirklich. Nicht in den gefälschten Umfragen, nicht in denen. Das sind die, in denen wir nicht gewinnen. Wir siegen in den echten. In den Online-Umfragen. Da kann man so leicht gewinnen. Ich weiß es, wissen Sie es auch? Ich kenne mich aus. Die kann man so einfach gewinnen. Ich habe da diesen Russen …"