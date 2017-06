Auto mit Sprengstoff rammt Polizeiwagen in Paris - Fahrer tot

Auf der Pariser Prachtstraße Champs-Elysées hat ein Mann den Behörden zufolge ein mit Sprengstoff beladenes Auto in einen Polizeitransporter gerammt. Bei dem Zwischenfall seien weder Beamte noch Passanten verletzt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Das französische Innenministerium erklärte, das Auto des Angreifers habe Feuer gefangen, der Fahrer sei tot. Er sei bewaffnet gewesen. Die für Terrorismus zuständige Staatsanwaltschaft leitete nach eigenen Angaben Ermittlungen ein. Der Vorfall ereignete sich unweit des Präsidentenpalastes und der US-Botschaft. Die Polizei sperrte den Bereich auf dem Prachtboulevard weiträumig ab und forderte die Bevölkerung per Twitter auf, die Gegend zu meiden. Ein TV-Sender berichtete, der Mann sei polizeibekannt gewesen und habe in seinem Auto eine Gasflasche gehabt. Nach einer Reihe von Anschlägen in den vergangenen Jahren wurden die Sicherheitsvorkehrungen in Frankreich verschärft, es gilt der Ausnahmezustand. Auf den Champs-Elysées war im April ein Polizeibus angegriffen worden, die Extremistenorganisation Islamischer Staat (IS) reklamierte die Tat für sich.