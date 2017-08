Der ehemalige US-Präsident Barack Obama hat mit einem Tweet gegen Rassimus eine Rekordzahl an Likes eingesammelt. Obama hatte am Tag nach der Gewalt in Charlottesville auf Twitter geschrieben: Zu deutsch: "Niemand hasst von Geburt an jemanden wegen dessen Hautfarbe, dessen Herkunft oder dessen Religion." Damit zitiert Obama den Anti-Apartheid-Kämpfer Nelson Mandela. Das Foto zum Tweet zeigt Obama zur Zeit seiner Präsidentschaft. Das Foto zeigt ihn mit Kindern unterschiedlicher Hautfarbe aus einer Tagestätte, die neben der damaligen Schule seiner Tochter Sasha liegt. Obamas Posting durchbrach am Mittwochvormittag die Marke von drei Millionen Likes und wurde damit zum beliebtesten Tweet aller Zeiten. Twitter bestätigte den Rekord über seinen Kurznachrichtendienst.