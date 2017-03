"Niemand hat jemals Abhöraktion angeordnet" - Barack Obama wehr sich gegen Trump

US-Präsident Donald Trump hat massive Vorwürfe gegen Amtsvorgänger Barack Obama erhoben. Obama habe im Oktober in der heißen Phase des Wahlkampfs seine Telefone abhören lassen, erklärte Trump am Samstagmorgen in einer Reihe von Tweets. Belege für seine Vorwürfe nannte er nicht. Obama ließ die Vorwürfe zurückweisen. Weder Obama noch jemand anderes im Weißen Haus habe jemals die Überwachung eines US-Bürgers angeordnet, erklärte Obama-Sprecher Kevin Lewis. Alle anderen Darstellungen seien schlicht falsch. Trump zog sogar eine Parallele zur Watergate-Affäre in den 1970er Jahren, die Präsident Richard Nixon nach dem Ausspionieren der Demokraten zu Fall gebracht hatte. "Wie tief ist Präsident Obama gesunken, um meine Telefone während des geheiligten Wahlprozesses anzuzapfen. Das ist Nixon/Watergate. Böser (oder kranker) Kerl!" twitterte Trump am Samstagmorgen. Trumps Attacke wird auch als Ablenkungsmanöver gewertet. Seine Regierung ist seit Wochen wegen Kontakten zwischen Vertrauten des heutigen US-Präsidenten und russischen Vertretern in Bedrängnis.