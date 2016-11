US-Präsident Barack Obama hat vor einer Vorverurteilung seines Nachfolgers Donald Trump gewarnt. Man dürfe keine voreiligen Schlüsse ziehen und nicht einfach das Schlechteste erwarten, sagte Obama am Samstag am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) in der peruanischen Hauptstadt Lima. Vielmehr müsse man dem neu gewählten Präsidenten Zeit geben, seine Regierung zu bilden und den politischen Kurs festzulegen. Obama hatte Trump im Wahlkampf als ungeeignet für Präsidentenamt bezeichnet. Dieser hatte unter anderem gegen Einwanderer gewettert, wirtschaftspolitisch protektionistische Töne angeschlagen und die US-Bündnispartner verschreckt. Der zweitägige APEC-Gipfel in Peru bietet für Obama Gelegenheit, einige der internationalen Partner der USA zu treffen. Nach der Eröffnung am Samstag durch den peruanischen Staatspräsidenten Kuczynski am kam Obama mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping zusammen. Der stellte eine weitere Öffnung seines Wirtschaftsraums in Aussicht. China wolle sich weiter in die Globalisierung einbringen. Beide Länder sprachen sich für eine weitere Zusammenarbeit aus. Zur Apec gehören neben den USA und China unter anderem auch Russland, Japan, Südkorea, Indonesien und Kanada. Insgesamt leben 40 Prozent der Weltbevölkerung in den Apec-Staaten, die 54 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung ausmachen. Der Gipfel bot auch die Gelegenheit für bilaterale Gespräche über geopolitische Konflikte. Das US-Präsidialamt bestätigte, Obama habe im Tagesverlauf mehrmals mit seinem russischen Kollegen Wladimir Putin über die Entwicklungen in der Ukraine, im Iran und in Syrien gesprochen. Für Obama war es die letzten Auslandreise als US-Präsident.